Marcelo Mazzarello liquidó a Ricardo Darín por "Argentina 1985″: "Tal vez no se dio cuenta..."

Además, calificó la producción como una "canallada" hacia los verdaderos protagonistas, mencionando en particular a Raúl Alfonsín, el expresidente que lideró el proceso democrático en el juicio a las juntas militares. El actor subrayó la importancia del juicio a las juntas, adjudicando el mérito de este suceso no solo a Alfonsín, sino también a los jueces que, según él, tuvieron el coraje de llevar adelante ese proceso.

Marcelo Mazzarello Ricardo Darin

Las fuertes críticas de Marcelo Mazzarello a "Argentina 1985″

“El juicio a las juntas es producto de la integridad de Raúl Alfonsín y la valentía del 53% de las personas que lo votamos en ese momento y de un grupo de jueces con pelotas porque eso fue lo que pasó”, afirmó, subrayando que estos aspectos fueron dejados de lado en la película.

Mazzarello no se limitó a criticar la película, sino que también reveló que ha mantenido reuniones con figuras clave de la época, como Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces del juicio a las juntas, y otros personajes relevantes como Norma Morandini.

En estas reuniones, discutieron sobre los aspectos que quedaron fuera del film: “En una de las cosas que estoy trabajando es en recuperar en algún material audiovisual esa parte de la historia que se olvidaron de contar en Argentina 1985”, comentó, sugiriendo que su próximo proyecto buscará reparar esas omisiones.

argentina 1985 pelicula

Marcelo Mazzarello apuntó también contra Ricardo Darín

Finalmente, Mazzarello no escatimó en ironías hacia Darín, sugiriendo que el actor podría no haberse dado cuenta de la naturaleza política del proyecto en el que participó.

"Darín no es un militante de ninguna fuerza política, no sé qué visión tiene de esos hechos, yo tengo una visión muy clara de los hechos. Tal vez él no se dio cuenta que fue operación política, yo sí me di cuenta y no me gusta dejarlo pasar", sentenció el actor, cerrando con una crítica sutil pero contundente hacia su colega.