Furor por "Argentina 1985": otras películas que retratan la dictadura

Garage Olimpo (Marco Bechis, 1999)

Es muy probable que este film de Marco Bechis sea el mejor de todos los realizados sobre la época. Por contundencia, por ser el primero que planteó el escabroso tema de los vuelos de la muerte, por contar con un elenco sin estrellas hasta ese momento pero con una potencia actoral destacable.

GARAGE OLIMPO - Film Trailer

La historia oficial (Luis Puenzo, 1985)

Fue la primera, la que marcó el camino de una teoría que aún hoy sigue en discusión: el ciudadano de a pie no sabía lo que pasaba. El relato tiene como centro de esta hipótesis a la esposa de un represor, quien no parece anoticiada de la forma en que la niña que adoptaron llegó a su hogar. Se trata de un guión pensado desde el punto de vista una clase media que no escuchó los gritos de los campos de concentración, tapados por los goles del mundial 78 y otros trucos. ¿Una postura lavaculpas? Quizá, pero el largometraje, ganador del Oscar a Mejor Film Extranjero, fue lo primero que dijo la pantalla grande argentina sobre el tema y con una dupla protagónica de lujo: Héctor Alterio y Norma Aleandro.

La Historia Oficial - Trailer

Rojo (Benjamín Naishtat, 2019)

La otredad de Rojo inquieta desde sus primeros minutos, que entre varios aciertos dejan en claro que estamos ante un film que clava una mirada ominosa pero al mismo tiempo muy clara sobre la Argentina previa al golpe del 24 de marzo de 1976. La película se alzó en San Sebastián con los premios a Mejor Dirección, Mejor Actor (Darío Grandinetti) y Mejor Fotografía.

Rojo - Trailer (HD)

Infancia clandestina (Benjamín Ávila, 2011)

Uno de los trabajos más elogiados de los últimos años sobre aquella época. Benjamín Ávila, hijo de desaparecidos, retrata la dictadura cívico-militar desde el punto de vista del niño que en esos años. Sensibilidad, memoria, un guión impecable y un puñado de actuaciones igualmente memorables en el marco de un elenco en el que se destacan Natalia Oreiro y Ernesto Alterio.

Infancia Clandestina - Trailer HD

La larga noche de Francisco Sanctis (Andrea Testa, Francisco Márquez, 2016)

Puede que La larga noche de Francisco Sanctis sea uno de esos casos en los que el cine político es eso que está entre las líneas de diálogo y las acciones de sus personajes, sutiles marcas de agua en un trabajo que apela al minimalismo narrativo y el fuera de campo como escenario del terror.

La larga noche de Francisco Sanctis [trailer]