Cuál es el pueblo argentino que fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para visitar
Rodeado de montañas multicolores, se convirtió en uno de los destinos rurales más destacados del mundo.
Argentina volvió a destacarse en el escenario turístico internacional gracias a una localidad que combina paisajes naturales, tradiciones ancestrales y una fuerte identidad cultural. Su encanto y su compromiso con la conservación del patrimonio le permitieron obtener un prestigioso reconocimiento.
Se trata de un destino ubicado en el norte del país, rodeado de montañas y conocido por sus celebraciones populares, su gastronomía regional y sus actividades vinculadas con la producción agrícola.
La distinción fue otorgada por ONU Turismo, a través del programa Best Tourism Villages, que reconoce a los pueblos rurales que promueven el desarrollo sostenible y preservan sus costumbres.
Qué pueblo argentino fue elegido como el mejor del mundo
El pueblo distinguido es Maimará, una pequeña localidad de la provincia de Jujuy, ubicada en plena Quebrada de Humahuaca, una región declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Maimará fue seleccionado entre los mejores pueblos turísticos del mundo en una evaluación internacional que reunió a más de 270 destinos. La distinción también alcanzó a Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, otro de los representantes argentinos reconocidos.
Uno de los principales atractivos de Maimará es la Paleta del Pintor, una formación montañosa que sorprende por sus diferentes tonalidades y se convirtió en uno de los paisajes más fotografiados del norte argentino.
Además, el pueblo se destaca por su producción de flores, especialmente rosas, gladiolos y claveles, y por sus vinos de altura, que forman parte de una actividad productiva cada vez más vinculada con el turismo.
Las tradiciones también ocupan un lugar central en la vida de sus habitantes. El Carnaval, las celebraciones en honor a la Pachamama y el Día de Todos los Santos son algunas de las festividades que mantienen viva la identidad cultural de la región.
Quienes visitan Maimará pueden recorrer sus calles, disfrutar de la gastronomía regional y probar platos tradicionales como locro, humita y empanadas jujeñas.
Otro de sus atractivos es el Tren Solar de la Quebrada, una propuesta turística que permite conocer distintos paisajes de la zona mediante un sistema de transporte sustentable.
Con poco más de 5.000 habitantes, Maimará conserva la tranquilidad de un pueblo pequeño y ofrece una experiencia diferente para quienes buscan alejarse de los destinos más concurridos.
Su reconocimiento internacional lo posiciona como uno de los rincones imperdibles de Argentina para visitar en 2026, especialmente para los amantes de la naturaleza, la cultura y el turismo rural.
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