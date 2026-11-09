Cuál es el pueblo argentino que fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para visitar

Uno de los principales atractivos de Maimará es la Paleta del Pintor, una formación montañosa que sorprende por sus diferentes tonalidades y se convirtió en uno de los paisajes más fotografiados del norte argentino.

Además, el pueblo se destaca por su producción de flores, especialmente rosas, gladiolos y claveles, y por sus vinos de altura, que forman parte de una actividad productiva cada vez más vinculada con el turismo.

Las tradiciones también ocupan un lugar central en la vida de sus habitantes. El Carnaval, las celebraciones en honor a la Pachamama y el Día de Todos los Santos son algunas de las festividades que mantienen viva la identidad cultural de la región.

Quienes visitan Maimará pueden recorrer sus calles, disfrutar de la gastronomía regional y probar platos tradicionales como locro, humita y empanadas jujeñas.

Otro de sus atractivos es el Tren Solar de la Quebrada, una propuesta turística que permite conocer distintos paisajes de la zona mediante un sistema de transporte sustentable.

Con poco más de 5.000 habitantes, Maimará conserva la tranquilidad de un pueblo pequeño y ofrece una experiencia diferente para quienes buscan alejarse de los destinos más concurridos.

Su reconocimiento internacional lo posiciona como uno de los rincones imperdibles de Argentina para visitar en 2026, especialmente para los amantes de la naturaleza, la cultura y el turismo rural.