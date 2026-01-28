El restaurante de la Costanera que ofrece una experiencia de primer nivel
Este cálido restaurante abre sus puertas todos los días, desde las 12 hasta la madrugada. Conocé todos los detalles en la nota.
Buenos Aires destaca por sus propuestas gastronómicas que combinan buena comida, ambiente relajado y precios accesibles, ideales para compartir con familias o amigos. Entre las opciones que vienen creciendo fuerte aparece Enero, un restaurante sobre la Costanera que se destaca por su cocina de impronta italiana, pensada para ofrece experiencias auténticas y atrapantes.
El lugar impulsa, de lunes a viernes, un business lunch que incluye entrada, plato principal, bebida y postre por $37.000, un menú ideado por el chef Gastón Di Giorgio. Este emblemático recinto, además, abre sus puertas todos los días desde las 12 hasta la madrugada
Qué se puede comer en Enero
Si bien su ambiente relajado y cálido es uno de los puntos más valorados por los comensales, el extenso menú sobresale con sus platos de calidad y abundantes. Estas son las especialidades de Enero:
- Pescados frescos (como salmón blanco y trucha del sur argentino)
- Bife de chorizo
- Ojo de bife
- Lasagna alla Bolognese
- Gnocchi de provoleta
- Empanadas de carne estilo norteño con salsa yasgua de tomate.
- Risotto negro di sepia & mariscos
- Flan
- Tiramisú
- Profiterol con helado de pistachos y chocolate caliente
Dónde queda Enero
Ubicado frente al río, este bodegón funciona sobre la avenida Rafael Obligado al 7180, convirtiéndose en una parada atractiva para quienes buscan salir de lo habitual y comer bien en un entorno distinto. Su ubicación y disponibilidad horaria lo hacen ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
Cómo llegar a Enero
Llegar a Enero es sencillo tanto en transporte público como en vehículo propio. Varias líneas de colectivo, entre ellas la 15, 37, 45, 160 y 166, circulan por la Costanera y dejan a pocos metros del restaurante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario