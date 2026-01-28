El restaurante de la Costanera que ofrece una experiencia de primer nivel

Buenos Aires destaca por sus propuestas gastronómicas que combinan buena comida, ambiente relajado y precios accesibles, ideales para compartir con familias o amigos. Entre las opciones que vienen creciendo fuerte aparece Enero, un restaurante sobre la Costanera que se destaca por su cocina de impronta italiana, pensada para ofrece experiencias auténticas y atrapantes.