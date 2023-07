Una argentina en Estados Unidos contó cuánto sale ir al dentista y es viral

Pero la sorpresa llegó cuando la joven averiguó cuánto salía atenderse con un especialista. “No saben la tortura que estoy viviendo. Estoy con dolor de muelas y vine a la farmacia a comprar el medicamento pero es con receta pero ir al médico acá me sale US$50.000″, relató desesperada.

Ante la imposibilidad económica, la odontóloga le aconsejó comprar agua oxigenada para intentar frenar la infección y el dolor, pero comenzó otro conflicto, y afirmó: "¿Cuál es el agua oxigenada? No sé, estoy hace 10 horas mirando. No entiendo, estoy muy perdida. ¿Alguien me dice? Necesito agua oxigenada de 10 volúmenes”, y agregó: “Se me va a caer la boca y yo voy a estar acá sin poder hacerme nada”.

El video se volvió viral y superó las 100 mil reproducciones en menos de cuatro días y tuvo más de 6 mil 'Me Gusta'.