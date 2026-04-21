Tragedia en Indonesia: choque de trenes dejó al menos 14 muertos y más de 80 heridos
El choque ocurrió en la ciudad de Bekasi. Las víctimas fatales eran mujeres que viajaban en un vagón exclusivo.
Al menos 14 personas murieron y más de 80 resultaron heridas en un choque de dos trenes ocurrido en las afueras de Yakarta, capital de Indonesia. Autoridades confirmaron que todas las víctimas fatales eran mujeres que viajaban en un vagón exclusivo.
Cómo fue el choque de trenes en Indonesia
El accidente ocurrió el lunes por la noche en la ciudad de Bekasi, cuando un tren de cercanías que se encontraba detenido en la estación fue impactado por una formación de larga distancia.
Según confirmaron autoridades de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), todas las víctimas fatales eran mujeres, ya que el coche más afectado estaba reservado para pasajeras, una modalidad frecuente en el sistema ferroviario indonesio para prevenir situaciones de acoso.
El choque generó severos daños estructurales en los vagones, especialmente en el último coche del tren detenido. Equipos de rescate trabajaron durante horas para liberar a pasajeras atrapadas entre hierros retorcidos. El operativo requirió el uso de herramientas especiales y maniobras de precisión.
"A las 8.45 horas de la mañana (hora local) se confirmaron 14 fallecidos y 84 heridos", informó el director ejecutivo de la empresa estatal de ferrocarriles de Indonesia, PT KAI, en un comunicado recogido por la agencia indonesa de noticias Antara.
La jefa de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari, señaló que, durante el lunes, el operativo se centralizaba en localizar y sacar a las personas que seguían atrapadas en el interior de los vagones.
El director ejecutivo de la empresa PT KAI, informó que, antes de que el convoy de larga distancia lo impactara, el tren de cercanías había chocado contra un taxi que obstruía el paso en las vías.
El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, visitó a los heridos que permanecían internados en un hospital de Bekasi y anunció la construcción de un paso elevado para vehículos con el objetivo de resolver la gran congestión de tráfico de la zona.
La evacuación de los pasajeros concluyó recién en la mañana de este martes, tras una intensa labor de los equipos de emergencia.
Los trenes de cercanías son un medio de transporte muy utilizado en Yakarta, la ciudad más poblada del mundo, con 42 millones de habitantes a finales de 2025, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.
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