Javier Milei se metió en el desafío boxístico de Emiliano Yacobitti a Manuel Adorni

Qué dijo Milei del desafío boxístico de Yacobitti a Adorni

Después milei asegura en otro Tuit: "Y después te arman cartitas idiotas con salames funcionales indignados negando adoctrinamiento en la UBA. Y luego aparece una de sus máximas autoridades con claro mensaje de adoctrinamiento. Muchas gracias Emiliano Yacobitti por darme la razón en tan poco tiempo. VLLC...!!!".

"Subiéndose al auge del boxeo gcs a Yacobitti, Pérsico invitó a pelear a Bertie Benegas Lynch", fue la respuesta de uno de los seguidores del mandatario, que recibió cientos de mensajes ante la posible pelea de boxeo. A lo que Milei aseguró: "Pensar que luego los violentos somos nosotros... no soy psicólogo pero me temo que esas acusaciones no son más que un tema de proyección".

La propuesta de un conocido streamer a dos políticos para que se peleen en un ring de boxeo

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dirigente de la UCR, Emiliano Yacobitti, aceptó el desafío que le propuso el conductor Tomás Rebord para subirse a un ring de boxeo y reconoció que le gustaría enfrentarse “con casco y guantes” contra el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Durante una entrevista transmitida este jueves, Rebord consultó a Yacobitti si participaría del evento que organiza junto al streamer Lucas “Luquitas” Rodríguez en el que ponen a distintas personalidades del ámbito público a luchar. “A fin de año vamos a organizar un evento que se llama ‘Parense de manos’ en el que la gente se caga a trompadas básicamente arriba de un ring”, explicó el conductor.

“La idea es que este año una de las peleas sean entre políticos. Hipotéticamente, hablando en abstracto, aunque en realidad es bastante en concreto: ¿Vos te agarrarías a piñas arriba de un ring?”, indagó Rebord en el programa que conduce en el canal de streaming Blender.

“Trataría de que no”, respondió el exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical. “Pero si hay que subirse, me subo”, advirtió. Sin embargo, aclaró que lo haría solo “con guantes”, a lo que le aseguraron que el duelo sería delimitado con reglas de boxeo, por lo que también se usarían cascos.

Consultado sobre con quién le gustaría “cagarse a piñas en el ring”, Yacobitti no dudó en su respuesta y señaló: “Fácil la respuesta, lo ves todas las mañanas. (Manuel) Adorni tiene todas las fichas”.

Y explicó: “Es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Una cosa es que tengas que hacer un ajuste y que anuncies un ajuste y otra cosa es que lo disfrutes. Viste que el tipo se siente como que disfruta rajar a la gente”. En esta misma línea, contó una experiencia personal con un conocido que perdió el trabajo en las últimas olas de despidos en el estado.