La explicación de Burlando sobre la aparición de un asesino de Cabezas en su spot

Sin embargo, afirmó en diálogo con Modo Fontevecchia: “No chequeé si es José Luis Auge el que aparece en la filmación, pero puede ser. Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quien debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes.

El polémico spot de Burlando en el que aparece uno de los de Cabezas

spot burlando.mp4

Aclaró que no está "arrepentido de haber defendido a los asesinos" y agregó: “Cuando defendí a los condenados por el asesinato de José Luis Cabezas yo era muy chico. De todos modos no estoy arrepentido de haber defendido a los asesinos”, explicó Burlando.

Sobre su lanzamiento de campaña dijo: "No es un spot, es un video casero. No es algo que estamos acostumbrados a ver en la política. Es algo muy a pulmón, el gasto que tuvimos en la campaña en estas primeras dos semanas es igual a uno o dos tanques de nafta. Queremos demostrar que la austeridad puede estar presente incluso en las campañas, no sólo en la función".