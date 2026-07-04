Karina Milei lanzó la Escuela de Dirigentes de LLA con un objetivo: la reelección de Javier Milei

"Mi propósito principal para este año es comenzar a trazar la senda para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, logre la reelección en 2027", reconoció la secretaria general de la Presidencia durante su alocución, y añadió: "Muchas gracias y manos a la obra. Sigamos cubriendo el país de violeta".

Por su parte, Martín Menem agradeció a Karina Milei por su labor en la organización nacional del partido y ponderó los progresos alcanzados desde la asunción de los libertarios al poder: "En primer lugar, mi agradecimiento a Karina Milei por seguir fortaleciendo a La Libertad Avanza en cada provincia".

"Todo el trabajo desplegado desde 2023 hasta hoy ha valido la pena, y eso quedó demostrado en cada una de las iniciativas que lograron sanción en el Congreso", enfatizó Menem.

Luego convocó a los flamantes dirigentes a capacitarse para respaldar el proyecto político del Presidente: "Comiencen a formarse con las bases ideológicas del presidente. Para que el país progrese, debemos mantener este modelo".

Además del acto formal de presentación de la Escuela, Karina Milei mantuvo un encuentro con referentes provinciales para avanzar en el despliegue territorial de LLA en la provincia.