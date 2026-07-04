Karina Milei lanzó la Escuela de Dirigentes de LLA con un objetivo: la reelección de Javier Milei
La secretaria general de la Presidencia subrayó "la relevancia de la capacitación para resguardar el camino emprendido".
La hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, puso en marcha este sábado la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia de Misiones y expresó que la meta es que "su hermano", el presidente Javier Milei, "obtenga un nuevo mandato en 2027".
El evento tuvo lugar en el Hotel Julio César de Posadas. La funcionaria lideró la apertura junto al presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; Adrián Núñez, titular de LLA Misiones y legislador provincial; el diputado nacional Diego Hartfield; y la diputada nacional Maura Gruber.
Karina Milei expresó su gratitud por el respaldo de los misioneros y "remarcó la trascendencia de la instrucción para sostener el rumbo iniciado" por el Presidente, según indicaron voceros del partido violeta.
"Hemos visitado esta tierra en múltiples ocasiones para compartir nuestras propuestas, solicitar su acompañamiento y pedir su voto. Les adelantábamos que precisábamos sumar más representantes en el Congreso. Ese anhelo se concretó en los comicios del año anterior. Por eso, ante todo, gracias por tanto respaldo", manifestó la conductora de La Libertad Avanza.
Además, señaló que la Escuela de Dirigentes recién inaugurada representa un paso en la estructuración partidaria en los distritos. "La estamos activando para diseminar las premisas de la libertad en cada punto del territorio argentino y continuar tiñendo de violeta todo el país".
"Mi propósito principal para este año es comenzar a trazar la senda para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, logre la reelección en 2027", reconoció la secretaria general de la Presidencia durante su alocución, y añadió: "Muchas gracias y manos a la obra. Sigamos cubriendo el país de violeta".
Por su parte, Martín Menem agradeció a Karina Milei por su labor en la organización nacional del partido y ponderó los progresos alcanzados desde la asunción de los libertarios al poder: "En primer lugar, mi agradecimiento a Karina Milei por seguir fortaleciendo a La Libertad Avanza en cada provincia".
"Todo el trabajo desplegado desde 2023 hasta hoy ha valido la pena, y eso quedó demostrado en cada una de las iniciativas que lograron sanción en el Congreso", enfatizó Menem.
Luego convocó a los flamantes dirigentes a capacitarse para respaldar el proyecto político del Presidente: "Comiencen a formarse con las bases ideológicas del presidente. Para que el país progrese, debemos mantener este modelo".
Además del acto formal de presentación de la Escuela, Karina Milei mantuvo un encuentro con referentes provinciales para avanzar en el despliegue territorial de LLA en la provincia.
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