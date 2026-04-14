Las excusas de Luis Caputo por la alta inflación de marzo: "Impacto de la Guerra en Medio Oriente"

El insólito festejo en medio del aumento general

Pese a la suba generalizada del 3,4% mensual, el funcionario intentó ver el vaso medio lleno y destacó la fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, la cual pasó de un 3,2% en febrero a un 2,2% en marzo. En un curioso intento por minimizar el fuertísimo impacto del 12,1% de aumento registrado en el sensible rubro de la Educación, el ministro celebró que se trata de "la suba mensual más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo".