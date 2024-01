Ley Ómnibus: el Gobierno oficializó la prórroga del período de sesiones extraordinarias

En el decreto, que lleva la firma del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, también se establece que en el temario a tratar en sesiones extraordinarias se incluya la "autorización de la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio 'Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos'", que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de Estados Unidos "durante el mes de abril de 2024", entre otros puntos.

El viernes pasado, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Eduardo Valdés, señaló que el Gobierno extendió el período de sesiones extraordinarias del Congreso porque "cada vez hay rechazo de más diputados" a la Ley Ómnibus.

"Extendieron las extraordinarias porque la ley ómnibus genera rechazo en cada vez más diputados", expresó el legislador en un comunicado y señaló que "la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo a los jefes de los bloques dadores de gobernabilidad hizo ruido".

Valdés afirmó que "entre los radicales hay un grupo de once diputados que no comparten forma ni fondo de la Ley Bases", sostuvo que "en el bloque Hacemos Coalición Federal también hay disconformidad fuerte, así como en el socialismo" y dijo que, "a su vez, los cordobeses no votarían un aumento de retenciones a los derivados de la soja".

El diputado destacó, además, que "por algo se ampliaron las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, ya que nadie habla de una sesión esta semana" y afirmó que "en muchas provincias hay disgusto por el ataque a las economías regionales y eso incide en la postura de sus diputados y diputadas".

