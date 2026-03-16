Tras los escándalos, Javier Milei se muestra este lunes en Córdoba con Manuel Adorni
El jefe de Gabinete se encuentra en el ojo de la tormenta, y recién llegado de Nueva York, acompañará al Presidente a la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Tras su paso por España, el presidente Javier Milei aterriza este lunes en Córdoba para retomar su agenda nacional, y lo hará acompañado de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras sus recientes escándalos en Nueva York.
El mandatario será el orador principal en un evento de la Bolsa de Comercio provincial, una cita que cobra especial relevancia política no solo por el plano económico, sino por ser la primera aparición pública de Adorni.
El jefe de Estado, que arribó este domingo desde Madrid tras participar del Economic Forum 2026, compartirá escenario con figuras de peso en el ámbito financiero, ya que la jornada contará con las exposiciones de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba; y Guido Sandleris, expresidente del Banco Central y actual titular de la Fundación Ecosur, entre otros.
El regreso de Manuel Adorni bajo la lupa
La presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es uno de los puntos que mayor expectativa genera. El funcionario reaparece junto al Presidente luego de las duras críticas por incluir a su esposa en la comitiva a Nueva York y por la polémica en torno a un vuelo privado a Uruguay.
Adorni reapareció este domingo en una entrevista con Luis Majul donde, además de referirse a la presencia de su esposa en Nueva York, subió de tono cuando el periodista indagó sobre otro frente abierto: el polémico vuelo privado a Punta del Este, del que el funcionario escatimó sus respuestas.
Esta actividad servirá como termómetro del respaldo presidencial hacia uno de sus hombres de mayor confianza. Además, esta visita marca la vuelta de Milei a una provincia clave para su estructura política.
La última aparición el libertario en Córdoba fue durante el "Tour de la Gratitud", la gira nacional iniciada junto a Karina Milei tras la victoria en las legislativas de 2025, con la que buscan afianzar el poder territorial de La Libertad Avanza de cara al resto de la gestión.
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