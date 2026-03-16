Tras los escándalos, Javier Milei se muestra este lunes en Córdoba con Manuel Adorni

Adorni reapareció este domingo en una entrevista con Luis Majul donde, además de referirse a la presencia de su esposa en Nueva York, subió de tono cuando el periodista indagó sobre otro frente abierto: el polémico vuelo privado a Punta del Este, del que el funcionario escatimó sus respuestas.

Esta actividad servirá como termómetro del respaldo presidencial hacia uno de sus hombres de mayor confianza. Además, esta visita marca la vuelta de Milei a una provincia clave para su estructura política.

La última aparición el libertario en Córdoba fue durante el "Tour de la Gratitud", la gira nacional iniciada junto a Karina Milei tras la victoria en las legislativas de 2025, con la que buscan afianzar el poder territorial de La Libertad Avanza de cara al resto de la gestión.