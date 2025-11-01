Trasciende la "profunda desilusión" de Mauricio Macri con Javier Milei tras la cena en Olivos: los detalles

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LautaroMaislin/status/1984706141084147969&partner=&hide_thread=false Del entorno de Macri me dicen que fue una “PROFUNDA DESILUSIÓN” la reunión con Javier Milei y agregan: “Será difícil que Mauricio vuelva a tenderles la mano después de haber sacado a Francos para poner a Adorni, y no a algún cuadro técnico serio”.



A las 19 ampliamos en… — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) November 1, 2025

En el mismo sentido, el portal LPO informó que Macri se sintió "ninguneado" por el Presidente, porque en el medio de la cena estallaron las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

El mencionado sitio aseguró que el libertario "no le ofreció nada" al líder del PRO. "Poner a Adorni en lugar de Francos es como si nosotros hubiéramos puesto a Fer de Andreis en lugar de Marquitos Peña", dijo uno de los hombres de Macri, de acuerdo con este portal.