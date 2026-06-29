A qué hora llega la luna de fresa a Buenos Aires y cómo verla en vivo
Este lunes 29 de junio, la inigualable Luna de Fresa iluminará el cielo nocturno. Conocé su punto máximo y los mejores consejos para disfrutarla en vivo.
Este lunes 29 de junio, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un evento celestial único: la primera Luna de Fresa d el año. Este espectacular fenómeno alcanzará su punto de máxima iluminación a las 20.56 durante la noche y podrá ser apreciado desde cualquier rincón de la Argentina.
A qué hora llega la Luna de Fresa y cómo observarla
La salida de nuestro satélite natural será un espectáculo ideal para los aficionados. Según los expertos, su brillo característico puede teñirse de atractivos tonos dorados, naranjas o rojizos. Para disfrutar del evento no hace falta equipamiento especial ni telescopios profesionales. Simplemente se recomienda buscar un lugar con buena visibilidad del horizonte, preferentemente alejado de las luces de la ciudad.
El origen del nombre y el calendario astronómico
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El llamativo nombre no está relacionado con el color, sino que proviene de antiguas tradiciones que asociaban este plenilunio con la temporada de cosecha de fresas en el hemisferio norte. En la actualidad, funciona como un hermoso recordatorio de nuestra conexión con el cielo y es un símbolo de renovación.
No obstante, hay que reconocer que esta información es solo un fragmento, y no la imagen completa del vasto universo que nos rodea. Existen diversas opciones que caen fuera de estos datos astronómicos conocidos, como las futuras constelaciones visibles, superlunas o lluvias de meteoros, que invitan a los observadores a continuar explorando una amplia diversidad de aspectos celestiales para su propio crecimiento y descubrimiento.
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