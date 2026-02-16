Año Nuevo Chino 2026: cuándo cae, qué animal rige y por qué se festeja tan tarde este año

¿Qué animal es para el Año Nuevo chino 2026?

Para ser exactos, el 2026 será el Año del Caballo de Fuego (energía Yang). A las características naturales del equino se le sumará la intensidad del elemento fuego, conformando una combinación sumamente potente que no se daba desde 1966. Los expertos auguran que será un periodo de cambios drásticos, decisiones rápidas, creatividad arrolladora y muchísima pasión; el escenario ideal para abandonar la zona de confort.

¿Cuándo se festeja el año nuevo chino en el barrio chino 2026?

En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro de las celebraciones será el tradicional Barrio Chino de Belgrano. Las ferias y actividades culturales se desarrollarán desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, en el horario de 12:00 a 20:00.

Sin embargo, el plato fuerte de la celebración —que incluirá el emblemático show del Dragón y el León danzando sobre postes elevados— se concentrará durante la noche de la víspera, el lunes 16 de febrero, extendiéndose con shows en vivo hasta las primeras horas del martes.

¿Por qué el Año Nuevo chino se celebra tan tarde en 2026?

A diferencia del 1 de enero occidental, la fecha del Año Nuevo Chino nunca es fija debido a que está determinada por un calendario lunisolar. La antigua tradición establece que el nuevo año debe comenzar en la segunda Luna Nueva tras el solsticio de invierno en el hemisferio norte.

Este fenómeno astronómico suele caer siempre en la ventana que va del 21 de enero al 20 de febrero. Este año en particular, la alineación exacta de los cuerpos celestes dictaminó que esa segunda Luna Nueva ocurra recién el 17 de febrero, desplazando la celebración hacia el final del calendario posible.

¿Qué signo tendrá más suerte en 2026?

Al transitar el año del Caballo, aquellos signos que conforman su "trinidad de aliados" astrológicos serán los más beneficiados por esta particular energía:

El Tigre: Será uno de los grandes ganadores. Sentirá una fuerte inyección de vitalidad, logrando expandirse en el ámbito profesional y destrabando proyectos estancados.

El Perro: Vivirá un importante renacimiento personal y experimentará una merecida "justicia kármica" tras atravesar años complejos.

El Buey y el Gallo: Los especialistas orientales aseguran que estos dos signos también recibirán la protección de estrellas de gran potencia, proyectando uno de los mejores años de la última década para ambos, con excelentes oportunidades.

¿Cómo puedo saber cuál es mi signo del horóscopo chino?

A diferencia de la astrología occidental, el signo del horóscopo chino se determina por el año de nacimiento. Cada animal rige un año completo y su ciclo se repite cada 12 años.

A continuación, la lista de los signos y sus años correspondientes: