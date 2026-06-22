Caso Agostina Vega: pedirán la imputación de la pareja que vivía en la casa de Claudio Barrelier
Mientras los detenidos mantienen el pacto de silencio, los abogados buscan avanzar contra otros posible involucrados.
En el marco de la investigación sobre el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, la Justicia podría avanzar contra más posibles involucrados en el crimen, en particular, contra la pareja que vivía en la misma casa que Claudio Barrelier en barrio Cofico.
Así lo indicó Fernanda Alaniz, la abogada que representa al papá de Agostina. Según confirmó este lunes, presentará un informe ante la Fiscalía de Raúl Garzón para solicitar la imputación de la pareja que convivía en la planta alta de la casa ubicada en la calle Juan del Campillo 878, donde se sospecha que ocurrió el asesinato.
Quiénes vivían en la casa de Claudio Barrelier
La casa de Barrelier es el último lugar donde se vio a Agostina con vida. Un video capta a la joven ingresando a la vivienda acompañada por Barrelier el mismo día de su desaparición, luego de tomarse un remís desde su casa.
Según se informó con el avance de la investigación, la vivienda cuenta con dos pisos. En la planta baja vivían Barrelier, su pareja Marianela y su hija de 11 años. También ocupaba una habitación prestada Osvaldo Fassetta, quien dijo conocer a Barrelier desde agosto de 2025 y se encuentra actualmente detenido por encumbramiento.
En la planta alta vivían Ludmila y Matías, una pareja amiga de Barrelier. Es contra estos dos presuntos amigos de Barrelier contra quien apuntará la abogada Alaniz, según informó hoy en diálogo con Canal C Córdoba.
Femicidio de Agostina Vega: el pacto de silencio de los detenidos
Mientras tanto, Claudio Barrelier, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, hasta ahora únicos tres imputados y detenidos, mantienen un pacto de silencio. Ninguno de los tres declaró ante el fiscal ni colaboró con información que permita reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas y posteriores al crimen.
En el caso de Soledad Andreani, propietaria del auto Ford Ka negro vinculado a la causa, compareció ante el fiscal Raúl Garzón, negó los cargos en su contra y decidió no ampliar su declaración.
La imputada se convirtió en la tercera detenida por el crimen, bajo la acusación del delito de encubrimiento agravado. La Justicia cree la mujer le prestó a Barrelier, su ex pareja y presunto autor material del femicidio, el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra.
El viernes, el fiscal Garzón decidió levantar el secreto de sumario que regía sobre el expediente. Con esta decisión, las partes que integran el proceso podrán tomar conocimiento de un volumen mayor de información vinculada a las evidencias recolectadas hasta el momento, así como también interiorizarse con precisión sobre el rumbo que adopta la instrucción orientada a establecer las responsabilidades en un caso que ha sacudido profundamente a la sociedad cordobesa en las últimas semanas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario