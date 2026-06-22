Caso Agostina Vega: pedirán la imputación de la pareja que vivía en la casa de Claudio Barrelier

En la planta alta vivían Ludmila y Matías, una pareja amiga de Barrelier. Es contra estos dos presuntos amigos de Barrelier contra quien apuntará la abogada Alaniz, según informó hoy en diálogo con Canal C Córdoba.

Femicidio de Agostina Vega: el pacto de silencio de los detenidos

Claudio barrelier soledad andreani Claudio Barrelier y Soledad Andreani, ambos detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Mientras tanto, Claudio Barrelier, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, hasta ahora únicos tres imputados y detenidos, mantienen un pacto de silencio. Ninguno de los tres declaró ante el fiscal ni colaboró con información que permita reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas y posteriores al crimen.

En el caso de Soledad Andreani, propietaria del auto Ford Ka negro vinculado a la causa, compareció ante el fiscal Raúl Garzón, negó los cargos en su contra y decidió no ampliar su declaración.

La imputada se convirtió en la tercera detenida por el crimen, bajo la acusación del delito de encubrimiento agravado. La Justicia cree la mujer le prestó a Barrelier, su ex pareja y presunto autor material del femicidio, el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra.

El viernes, el fiscal Garzón decidió levantar el secreto de sumario que regía sobre el expediente. Con esta decisión, las partes que integran el proceso podrán tomar conocimiento de un volumen mayor de información vinculada a las evidencias recolectadas hasta el momento, así como también interiorizarse con precisión sobre el rumbo que adopta la instrucción orientada a establecer las responsabilidades en un caso que ha sacudido profundamente a la sociedad cordobesa en las últimas semanas.