Familiares del docente asesinado por un policía en Virrey del Pino pidieron justicia con una marcha
Brenda y Victoria encabezan el pedido de esclarecimiento del crimen de su hermano, Cristian Pereyra. Hay un sospechoso detenido pero eran tres los atacantes.
La familia de Cristian Pereyra, el docente que fue asesinado por un policía el sábado pasado en Virrey del Pino, hizo una marcha este lunes en La Matanza para pedir Justicia por el hombre que trabajaba con chofer de una aplicación de viajes para ganar ingresos extras.
Horas después de que terminara el velatorio de su hermano, Brenda y Victoria encabezaron el pedido público de Justicia mientras el fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, investiga el caso.
"A mi hermano lo fusilaron", sentenció una de las mujeres al canal C5N durante la manifestación realizada en Virrey del Pino, partido de La Matanza.
Cristian Pereyra, de 39 años, fue asesinado el sábado a la noche tras recibir al menos tres tiros por la espalda. "Lo ejecutaron", explicaron sus hermanas, que sostienen la teoría de que el oficial de la Policía bonaerense acusado por el crimen no actuó solo.
Hasta la fecha el único detenido es Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, quien le disparó a Pereyra, lo tiró a un costado sobre la Autopista Presidente Perón a la altura de la ruta 3, y siguió camino hasta Ciudad Evita, donde abandonó el vehículo.
Vizgarra Riveros pasó la noche del sábado trabajando en su puesto de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con base en Puente 12, en Ciudad Evita, a sólo 10 cuadras de donde había "descartado" el auto de Pereyra.
"Lo mataron por nada", insistieron las hermanas del docente, que enumeraron las irregularidades en el accionar de la Policía tras la denuncia del hecho.
"Interviene la Policía Bonaerense. Le hacen la autopsia en Puente 12, donde este asesino se encontraba trabajando. Nos dijeron ahora si nosotras queríamos reunirnos en Puente 12. Obviamente que no", señalaron.
"No voy a ir al lugar donde trabajaba el asesino de mi hermano, donde le hicieron la autopsia y ese asesino estaba ahí. Así que vamos a reunirnos en La Plata", convino una de ellas.
"Que se haga Justicia, por favor, porque a mi hermano lo mataron por nada. Los dos celulares estaban, el auto, todo. Las cosas de mi sobrina", enumeró una, a lo que la otra señaló: "Mi hermano era mecánico también y tenía herramientas carísimas, estaba todo ahí".
Descartado el móvil del robo, y teniendo en cuenta que la víctima todavía vivía y podía hablar cuando los efectivos policiales que lo encontraron en la autopista, las hermanas de Pereyra temen que el caso quede en nada por tratarse de una investigación en la que intervinieron miembros de la misma fuerza a la que pertenece el acusado.
"Quiero que mi hermano tenga Justicia por Olivia, por mi sobrina de tres años que se quedó sin papá", sentenció.
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