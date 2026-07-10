Moreno: un policía mató a uno de los cuatro delincuentes que intentaron asaltarlo en la puerta de su casa
La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad de la misma calle, y en el video se puede ver a los ladrones acercarse a la víctima. Sólo tres huyeron.
Un policía de civil baleó a cuatro delincuentes en Moreno y mató a uno de ellos este viernes por la mañana, cuando regresaba a su casa en el partido bonaerense de Moreno. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la misma calle, en el que se aprecia el momento en que llegaron y se fueron los asaltantes.
El asalto comenzó poco antes de las 7.13 de la mañana en la esquina de Ituzaingó y Alem, en Moreno. Ahí fue donde cuatro hombres rodearon a William Alejandro Zurita, un cabo de la Policía Federal que volvía a su casa de civil tras disfrutar de su franco.
Los delincuentes intentaron amedrentar a Zurita, quien luego relató que dos de ellos estaban armados y uno llegó a decirle "estás robado", quizás en un intento de dar por consumado el delito aunque aún quedase el tema de la huida.
En el video se pueden escuchar desde ladridos de los perros de la calle hasta gritos de los hombres cuando Zurita sacó su arma, una Bersa 9 milímetros, y le disparó a uno de ellos, que quedó tendido en el suelo mientras sus cómplices escapaban.
Los efectivos policiales que acudieron a la escena -tanto del Comando patrullas de Moreno como de la Comisaría 1a- se limitaron a secuestrar la pistola de Zurita.
Miembros del SAME confirmaron la muerte del delincuente en el acto.
El caso quedó en manos de los fiscales Martín Borgnia y Rebeca Patiño, de la UFI Nº 04 de Moreno, quienes ordenaron una autopsia al cuerpo del delincuente y que se le tome declaración testimonial a Zurita.
Por el momento la carátula de la causa es "averiguaciones de ilícito y robo en grado de tentativa", y no se adoptó ninguna medida procesal contra Zurita.
El caso podría convertirse en un episodio de defensa personal como el que fue registrado esta semana en Gerli, provincia de Buenos Aires, donde un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) se defendió de un brutal robo y mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo cuando llegaba a su vivienda junto a su esposa.
El hecho ocurrió el miércoles a plena luz del día cuando la víctima de 71 años y su pareja estacionaron su vehículo cerca de su domicilio en la intersección de las calles Casacuberta y Córdoba, y fueron sorprendidos por dos motochorros.
El segundo delincuente logró escapar y es intensamente buscado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario