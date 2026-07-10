Moreno: un policía mató a uno de los cuatro delincuentes que intentaron asaltarlo en la puerta de su casa

Miembros del SAME confirmaron la muerte del delincuente en el acto.

El caso quedó en manos de los fiscales Martín Borgnia y Rebeca Patiño, de la UFI Nº 04 de Moreno, quienes ordenaron una autopsia al cuerpo del delincuente y que se le tome declaración testimonial a Zurita.

Por el momento la carátula de la causa es "averiguaciones de ilícito y robo en grado de tentativa", y no se adoptó ninguna medida procesal contra Zurita.

Un policía se defendió a los tiros de cuatro delincuentes y mató a uno de ellos.

El caso podría convertirse en un episodio de defensa personal como el que fue registrado esta semana en Gerli, provincia de Buenos Aires, donde un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) se defendió de un brutal robo y mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo cuando llegaba a su vivienda junto a su esposa.

El hecho ocurrió el miércoles a plena luz del día cuando la víctima de 71 años y su pareja estacionaron su vehículo cerca de su domicilio en la intersección de las calles Casacuberta y Córdoba, y fueron sorprendidos por dos motochorros.

El segundo delincuente logró escapar y es intensamente buscado.