La infracción por la que un conductor recibió una multa de 1,4 millones de dólares

La zona donde produjo la infracción permite una velocidad máxima de 55 millas, es decir 89 kilómetros por hora. Es decir, una variación de cerca del 60 por ciento más de lo estipulado por las autoridades.

image.png

Qué dijo el municipio que multó en 1,4 millones de dólares una infracción por exceso de velocidad

La explicación sobre la confusa situación la debió dar públicamente Joshua Peacock, vocero del municipio.

"La cifra fue generada automáticamente y estaba en la notificación solo para llenar el espacio vacío en el papel", explicó, sin disipar la confusión.

Y agregó: "En realidad la multa en esos casos no puede exceder los 1.000 dólares".

“No ponemos ese espacio como amenaza para obligar a la gente a ir a tribunales, aun si esta persona escuchó algo distinto de alguien dentro de nuestra organización", dijo Peacock a The Associated Press.

Añadió que la municipalidad está trabajando para modificar las notificaciones para evitar confusiones futuras.

En simultáneo con los ajustes que llevan a cabo Peacock y los suyos en las oficinas oficiales, fue el sitio wsav.com el que se comunicó con la oficina del funcionario que se reconoce como un "sureño amargo" y en las redes sociales se queja de la actualidad de los Titans, un equipo de fútbol americano que hace de local en Nashville, a tres horas en auto de Atlanta, capital del estado de Georgia.

"La multa por una infracción por exceso de velocidad la fija el juez en la comparecencia ante el tribunal. El saldo reflejado en la citación electrónica es un marcador de posición, no una multa", respondieron luego las autoridades.