Quiénes son Moty Povolotski y Ben Chow, los primeros arrepentidos en el escándalo cripto

Tras el lanzamiento de $Libra -con la sabida promoción de Javier Milei en X- Povolotski devolvió los U$S 300.000 y denunció que había habido una estafa.

javier milei hayden davis

"En la misma noche, empiezan a desaparecer, pienso que están ocupados. Me estoy por ir a dormir y veo todo el escándalo alrededor de Milei. Abro los gráficos y veo que extrajeron U$S 100, U$S 200 millones, una locura. Desde ese momento Hayden no me podía tomar más por tonto", dijo Povolotski en una videollamada.

Por su parte, Ben Chow era el CEO de Meteora, la plataforma sobre la que se montó $LIBRA. El 17 de febrero pasado, apenas tres días después del escándalo de las criptomonedas con promoción presidencial, el empresario renunció a su cargo y el que salió a dar la cara (por decirlo de algún modo) fue "Meow", su ahora exsocio.

"Le creo (a Chow) cuando dice que no hubo ninguna apropiación financiera en el trato con los socios. Si bien confío al 100% en el carácter de Ben, como líder del proyecto también ha demostrado una falta de criterio y preocupación por algunos de los aspectos centrales durante los últimos meses. Y esto, lamentablemente, es inaceptable. Ben lo entiende y ha decidido renunciar", confirmó "Meow" en X.

Meteora es una empresa creada en 2024 como DeFI (de nuevo, una plataforma de finanzas descentralizadas), y fue el móvil para lanzar $Libra. Pero en la conversación con Povolotski quedó en evidencia que hubo varios movimientos sospechosos en el mundo de las criptomonedas casi al mismo tiempo ese viernes por la noche.

"Si algo es un robo, esto es un robo, y todos están metidos. Todo el mundo sabía de esto. Todo el mundo snipeó, y había gente que entró antes y después. Y mucha gente perdió mucho dinero. Pero lo peor de todo es un Presidente que queda con mala imagen", sentenció Povolotski, en referencia a Javier Milei, hoy denunciado por este caso.

Chow negó estar involucrado en la maniobra.

"Pasaron cosas raras. Algo que me asustó es que 30 minutos antes de que (el token) Melania salga, Hayden sabía cuándo lo iban a retuitear, se lo decía a Vlad, pidió liquidez. Y yo me preguntaba a cuántos se lo dijo. Los que snipearon Melania, snipearon los siguientes", afirmó Chow.