"Son peores que él": el audio de Leopoldo Luque en el que critica a las hijas de Diego Maradona

"¿Estás loco vos? ¿Qué sin laburo, boludo? Tenemos más laburo que antes, olvidate… Vos sos re necesario, Maxi (Pomargo) también. Yo no, boludo. A mí me metieron 400 médicos y mejor la verdad. Mejor porque la cabeza me explotaba. El único que quedó desempleado me parece que soy yo", expresaba Leopoldo Luque.

El mensaje de Gianinna a Luque tras la operación de Diego Maradona: "Papá no caza 'one' lo que se le viene"

ste viernes se volvió viral un mensaje de audio en el que se escucha a Gianinna Maradona a Leopoldo Luque en el que explicó que su padre "no caza 'one' lo que se le viene", es decir, que el Diez no estaba en condiciones de comprender los términos de su internación domiciliaria.

"Leopoldo estoy tentada con tu mensaje. La verdad, yo no comparto ni a palos la exposición porque ahora está en todos lados con la bata, la venda y todo eso (...) hoy a mí lo que más me preocupa es que mi papá nos va a odiar a todos y se va a pudrir todo", expresó entre risas Gianinna Maradona en un audio enviado el 11 de noviembre de 2020, de acuerdo a lo que hizo trascender la Agencia Noticias Argentinas.

El 3 de noviembre de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, miles de personas siguieron el minuto a minuto de la operación de Diego Maradona en la Clínica Olivos por un hematoma subdural. La foto del Diez en bata y con la cabeza vendada no tardó en volverse viral, y en ella se la veía con su entonces médico de confianza, Leopoldo Luque.

Tras recibir el alta hospitalaria, Diego Maradona fue trasladado el 13 de noviembre de 2020 a una casa en el barrio privado San Andrés, ubicado en el partido de Tigre, para su internación domiciliaria.

El Diez estuvo monitoreado no sólo por una responsable de su prepaga (Nancy Edith Forlini, de Swiss Medical) sino también por Leopoldo Luque, en calidad de médico de cabecera, y Agustina Cosachov como psiquiatra.

También lo acompañaban enfermeras y asistentes terapéuticos como Carlos Díaz, a quien Gianinna mencionó en su audio del 11 de noviembre.

"Hoy se despidió de Carlos, ¿entendés? Es como que no caza ‘one’ lo que se le viene. En ningún momento se lo planteamos como para decirle ‘che, ¿sabés qué? Pa, Diego, maestro, lo que sea, para nuestra seguridad y tu seguridad, por un tiempo indefinido te van a acompañar estas personas porque te cuesta estar en pie hasta que hagamos una rehabilitación y eso'", señaló Gianinna.

La cautela de Gianinna pasó a un segundo plano una vez que Diego Maradona puso un pie en la casa de Tigre, pero antes de que ocurriera la segunda hija del Diez había advertido: "fue todo muy rápido y se nos fue de las manos, pero a mí eso me re preocupa".

"Me da cosa que él va a llegar a su casa y de repente se le viene un panorama que no se lo espera ni en pedo, más allá de decirle ‘no’ a la birra", cerró en su mensaje a Luque, que se encargó de compartir el audio durante una de sus exposiciones en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.