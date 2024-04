Más que un penal: la racha negativa de Darío Benedetto desde los 12 pasos

La estadística con los penales mucho no lo ayuda: ejecutó 26 penales y erró 6, pero de los últimos 9 malogró 5. De esos cinco yerros, cuatro fueron en tiempo regular. Los últimos fallidos: Corinthians, Talleres, Sarmiento de Junín y Nacional Potosí.

benedetto.jpg

El Pipa se lamentó por haber errado ni bien terminó el cotejo: "Como delantero me quedo con el penal, no con el buen partido que hice. Sé que hice un buen primer tiempo, pero me quedo con el penal y me voy con mucha bronca".

Y explicó: "Se levanta la pelota apenas la tocás, sale muy fuerte. Se nota en los cambios de frente, no baja nunca. Me quedo con el penal porque soy delantero, quiero convertir, no se me está dando y tengo que seguir trabajando".

Si bien Boca jugó con un equipo alternativo y aunque suele entrar desde el banco, el Pipa ya no es uno de los habituales titulares en el equipo. Sin embargo, usó la cinta de capitán porque es uno de los referentes siendo mayor de 30 años en un equipo plagado de pibes. Teniendo esto en cuenta, ¿debe seguir pateando penales?