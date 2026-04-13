Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia

El equipo juninense atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada. Acumula tres victorias consecutivas y muestra señales claras de crecimiento futbolístico. En el torneo, se ubica en la décima posición con 16 puntos y viene de imponerse ante Aldosivi y Barracas Central, mientras que en la Copa Argentina logró superar a Tristán Suárez para meterse en la siguiente fase, donde tendrá un desafío de alto calibre frente a Boca.