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Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026.

Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia

En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentarán este lunes a partir de las 16:30 en el estadio Eva Perón de Junín.

El equipo juninense atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada. Acumula tres victorias consecutivas y muestra señales claras de crecimiento futbolístico. En el torneo, se ubica en la décima posición con 16 puntos y viene de imponerse ante Aldosivi y Barracas Central, mientras que en la Copa Argentina logró superar a Tristán Suárez para meterse en la siguiente fase, donde tendrá un desafío de alto calibre frente a Boca.

Del otro lado, el Lobo vive una realidad mucho más inestable. A pesar de haber conseguido el pase de ronda en la Copa Argentina tras eliminar a Camioneros, el rendimiento en el Torneo Apertura genera preocupación. Acumula tres derrotas consecutivas, la última de ellas un contundente 3-0 frente a Huracán en el Bosque, que dejó al equipo golpeado y con dudas.

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Formaciones de Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

  • Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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