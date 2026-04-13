Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentarán este lunes a partir de las 16:30 en el estadio Eva Perón de Junín.
El equipo juninense atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada. Acumula tres victorias consecutivas y muestra señales claras de crecimiento futbolístico. En el torneo, se ubica en la décima posición con 16 puntos y viene de imponerse ante Aldosivi y Barracas Central, mientras que en la Copa Argentina logró superar a Tristán Suárez para meterse en la siguiente fase, donde tendrá un desafío de alto calibre frente a Boca.
Del otro lado, el Lobo vive una realidad mucho más inestable. A pesar de haber conseguido el pase de ronda en la Copa Argentina tras eliminar a Camioneros, el rendimiento en el Torneo Apertura genera preocupación. Acumula tres derrotas consecutivas, la última de ellas un contundente 3-0 frente a Huracán en el Bosque, que dejó al equipo golpeado y con dudas.
Formaciones de Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Apertura 2026
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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