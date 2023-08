Qué dijo Scaloni sobre el fútbol de Estados Unidos: "El nivel..."

La ceremonia contó con la presencia de Lionel Scaloni quién habló sobre la estadía de Lionel Messi en Inter Miami y, mirando hacia el futuro, dio sus opiniones sobre el nivel de la liga donde compite el mejor jugador del mundo: "Creo que el nivel no es malo, he ido a ver el partido del otro día (vs Charlotte FC) y me parece un nivel aceptable", expresó. Y además agregó: "Los partidos de fútbol son todos difíciles y hay que jugarlos, es una liga que va en ascenso y que irá mejorando y traerá nuevos futbolista porque es un país que atrae".