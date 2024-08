Revelaron el audio del VAR del gol que le anularon a Racing frente a Independiente

Este lunes, la LPF reveló el audio en el que, desde el predio de la AFA en Ezeiza donde estaban ubicados los encargados de la herramienta tecnológica, convencieron al árbitro de que modifique su decisión de convalidar el gol del ex mediocampista de River.

Embed #ALERTA | Se publicó el audio VAR del gol anulado a Racing en el clásico de Avellaneda



En forma factual, Nicolás Ramírez cambió su decisión, anuló el gol de Di Cesare y cobró tiro libre indirecto pic.twitter.com/4hDpnzPRTC — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 26, 2024

En un primer momento, Lucas Novelli y Diego Romero observaron si había mano del propio Sosa en el gol pero eso fue descartado inmediatamente ya que no se visualizó tal infracción. Luego de definir que no hubo contacto de la pelota con la mano, procedieron a resolver si hubo fuera de juego o no.

Tras trazar las líneas azules y rojas para determinar la posición de Joaquín Laso, último jugador de Independiente antes del arquero Rodrigo Rey, y la de Sosa, desde el VAR observaron que el taco del futbolista de Racing está un ínfimo paso adelantado ante la ubicación del defensor del ‘Rojo’.

Por ello, desde el VAR le comunicaron a Ramírez el cambio de decisión y fuera de juego del jugador que le rebota en el pecho de manera factual.