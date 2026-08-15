Estancamiento productivo: la industria mostró una leve recuperación pero la capacidad ociosa persiste
El uso de la capacidad instalada subió al 59,1% en junio, aunque el 40,9% de las máquinas sigue sin operar. El acero, los alimentos y el petróleo impulsaron la mejora.
Durante junio, la industria argentina utilizó el 59,1% de su capacidad instalada, según el INDEC. Este valor representa una ligera recuperación respecto del 58,3% de mayo y supera en 0,2 puntos porcentuales el registro del mismo mes de 2025. Sin embargo, el 40,9% de la maquinaria permanece ociosa, una cifra que mantiene al sector lejos de un funcionamiento pleno.
El repunte general obedece principalmente al desempeño de tres rubros: la refinación de petróleo, la siderurgia y la producción de alimentos y bebidas. La refinación operó al 86,7% de su capacidad, frente al 83,2% de junio del año pasado, gracias a un mayor procesamiento de crudo. Las industrias metálicas básicas alcanzaron el 68,7% (contra 64,3% en 2025), con un incremento del 8,2% en la producción de acero crudo. En tanto, alimentos y bebidas pasaron del 62,7% al 64,4%, impulsados por el alza en la elaboración de aceites de soja (3,1%) y girasol (15,6%).
Pero el panorama resulta heterogéneo. El sector automotriz apenas empleó el 45,5% de su capacidad, muy por debajo del 52% que registraba un año atrás (una caída de 6,5 puntos). La metalmecánica, sin contar automotores, utilizó el 41,5% (frente al 45,9% de 2025), afectada por el derrumbe en la fabricación de maquinaria agropecuaria (-27,9% interanual) y electrodomésticos (-22,9%). Otros rubros con bajo uso fueron caucho y plástico (41%), tabaco (46,3%) y textiles (46,6%).
Si bien junio mostró una mejora mensual (0,9%) y anual (2%), los analistas advierten que no se trata de un rebote sostenido. En el primer semestre, la producción fabril acumuló una contracción del 2,2% frente a igual período de 2025, lo que refuerza la idea de un estancamiento más que de una recuperación firme.
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