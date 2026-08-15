Estancamiento productivo: la industria mostró una leve recuperación pero la capacidad ociosa persiste

El repunte general obedece principalmente al desempeño de tres rubros: la refinación de petróleo, la siderurgia y la producción de alimentos y bebidas. La refinación operó al 86,7% de su capacidad, frente al 83,2% de junio del año pasado, gracias a un mayor procesamiento de crudo. Las industrias metálicas básicas alcanzaron el 68,7% (contra 64,3% en 2025), con un incremento del 8,2% en la producción de acero crudo. En tanto, alimentos y bebidas pasaron del 62,7% al 64,4%, impulsados por el alza en la elaboración de aceites de soja (3,1%) y girasol (15,6%).