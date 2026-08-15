MinutoUno

Estancamiento productivo: la industria mostró una leve recuperación pero la capacidad ociosa persiste

Economía

El uso de la capacidad instalada subió al 59,1% en junio, aunque el 40,9% de las máquinas sigue sin operar. El acero, los alimentos y el petróleo impulsaron la mejora.

Estancamiento productivo: la industria mostró una leve recuperación pero la capacidad ociosa persiste

Durante junio, la industria argentina utilizó el 59,1% de su capacidad instalada, según el INDEC. Este valor representa una ligera recuperación respecto del 58,3% de mayo y supera en 0,2 puntos porcentuales el registro del mismo mes de 2025. Sin embargo, el 40,9% de la maquinaria permanece ociosa, una cifra que mantiene al sector lejos de un funcionamiento pleno.

El repunte general obedece principalmente al desempeño de tres rubros: la refinación de petróleo, la siderurgia y la producción de alimentos y bebidas. La refinación operó al 86,7% de su capacidad, frente al 83,2% de junio del año pasado, gracias a un mayor procesamiento de crudo. Las industrias metálicas básicas alcanzaron el 68,7% (contra 64,3% en 2025), con un incremento del 8,2% en la producción de acero crudo. En tanto, alimentos y bebidas pasaron del 62,7% al 64,4%, impulsados por el alza en la elaboración de aceites de soja (3,1%) y girasol (15,6%).

Pero el panorama resulta heterogéneo. El sector automotriz apenas empleó el 45,5% de su capacidad, muy por debajo del 52% que registraba un año atrás (una caída de 6,5 puntos). La metalmecánica, sin contar automotores, utilizó el 41,5% (frente al 45,9% de 2025), afectada por el derrumbe en la fabricación de maquinaria agropecuaria (-27,9% interanual) y electrodomésticos (-22,9%). Otros rubros con bajo uso fueron caucho y plástico (41%), tabaco (46,3%) y textiles (46,6%).

Si bien junio mostró una mejora mensual (0,9%) y anual (2%), los analistas advierten que no se trata de un rebote sostenido. En el primer semestre, la producción fabril acumuló una contracción del 2,2% frente a igual período de 2025, lo que refuerza la idea de un estancamiento más que de una recuperación firme.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas