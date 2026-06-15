Economía libertaria: el consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en los últimos 20 años

El dato surge de la evolución observada durante los primeros cinco meses de 2026, período en el que la producción de carne vacuna alcanzó 1,168 millones de toneladas res con hueso, lo que representó una caída del 7,3% respecto del mismo período del año anterior. Mientras el mercado interno pierde dinamismo, las exportaciones continúan mostrando un comportamiento favorable. Entre enero y mayo se embarcaron aproximadamente 312.200 toneladas res con hueso, lo que implicó un crecimiento interanual del 5,1%.

carne carniceria

Según Ciccra, la mejora en las exportaciones estuvo impulsada principalmente por la demanda de Estados Unidos, que explicó buena parte del incremento de las ventas externas en un contexto de mayor interés internacional por la carne argentina.

Sin carne en la mesa

La contracara de ese fenómeno se observa en el mercado local. El informe de Ciccra advierte que la pérdida de poder de compra de las familias, sumada al fuerte encarecimiento relativo de la carne vacuna frente a otras proteínas, provocó una contracción significativa del consumo.

Carmen de Areco Asado (1)

En términos acumulados, el consumo aparente de carne vacuna habría alcanzado 855.750 toneladas res con hueso entre enero y mayo, lo que representa una caída del 11,1% frente al mismo período de 2025. Traducido a valores absolutos, el mercado interno absorbió unas 106.700 toneladas menos que un año atrás. Como consecuencia, el consumo per cápita retrocedió 6,1% interanual, equivalente a una reducción de 3,1 kilos por habitante respecto del promedio de los últimos doce meses.

La evolución de los precios ayuda a explicar este comportamiento. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los cortes vacunos aumentaron apenas 0,1% durante mayo frente al mes anterior, ubicándose incluso por debajo de la inflación mensual del 2,1%. Sin embargo, la comparación interanual muestra una realidad muy distinta. Los precios de la carne vacuna acumularon una suba del 57,9% en los últimos doce meses, muy por encima del 33,2% registrado por el Índice de Precios al Consumidor durante el último año. Las otras proteínas animales mostraron incrementos más moderados. El pollo fresco registró una suba interanual de 38,9%, mientras que el pechito de cerdo acumuló un aumento de 23,6%.

carne

La diferencia también se refleja en los valores promedio de venta. Actualmente, el kilo de carne vacuna ronda los 18.569 pesos, mientras que el cerdo se ubica en torno a los 9.151 pesos y el pollo cerca de los 5.048 pesos.

Un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reveló que el pollo logró sostener niveles de consumo cercanos a los 47 kilos por habitante al año, prácticamente igualando a la carne vacuna por primera vez en la historia reciente.