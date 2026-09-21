MissLupe y Juliana Gattas se encuentran en una explosiva versión de "Tu Cantante Favorita"
La artista reversionó una de las canciones de Reset junto a la integrante de Miranda! y prepara su próximo show solista en Deseo.
MissLupe suma una nueva colaboración a su creciente recorrido dentro de la escena pop argentina. La artista se unió a Juliana Gattas para presentar una nueva versión de “Tu Cantante Favorita”, una de las canciones que forman parte de su primer álbum de estudio, Reset.
El lanzamiento ya se encuentra disponible y llega acompañado por un videoclip dirigido por ANANODUERME, en el que ambas artistas llevan el universo de la canción a una peluquería y construyen una historia atravesada por el humor, la estética y la identidad pop.
La elección de Gattas tiene además un significado especial para MissLupe: se trata de una de las referentes que inspiraron su vínculo con la música. En esta nueva versión, ambas ponen en diálogo sus estilos y profundizan el concepto de una canción que aborda, con ironía, algunas de las contradicciones que implica construir una identidad dentro de la industria musical.
Un videoclip entre pelucas, beats y transformación
La historia comienza en una peluquería, donde MissLupe y Juliana conversan sobre las exigencias y las presiones que atraviesan quienes se exponen públicamente. Entre pelucas, cambios de look y confesiones, las artistas muestran sus vulnerabilidades para después reconstruir su imagen a través de la música.
“Tu Cantante Favorita” pone el foco en cuestiones como la sobreexposición y los mandatos alrededor de los cuerpos y las decisiones de las figuras pop, pero también reivindica el costado lúdico de ese universo. Cantar, experimentar y encontrar nuevas formas de mostrarse aparecen como herramientas para atravesar esas exigencias.
La colaboración llega, además, pocos días antes de una presentación importante para MissLupe. El próximo 25 de septiembre, la artista se presentará en Deseo, donde ya quedan las últimas entradas disponibles.
El recital será una nueva oportunidad para llevar al escenario el universo de Reset, su álbum debut compuesto por 18 canciones escritas y producidas íntegramente por ella, en el que conviven elementos del pop y el house con una marcada propuesta performática y visual.
Después de haber agotado las entradas para su debut en Niceto Club, MissLupe continúa ampliando su recorrido por distintos escenarios y clubes, tanto en Argentina como en el exterior. Con esta nueva colaboración y su próxima presentación, la artista profundiza una etapa de crecimiento que la posiciona dentro de la nueva escena pop y electrónica local.
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