MissLupe y Juliana Gattas se encuentran en una explosiva versión de "Tu Cantante Favorita"

La colaboración llega, además, pocos días antes de una presentación importante para MissLupe. El próximo 25 de septiembre, la artista se presentará en Deseo, donde ya quedan las últimas entradas disponibles.

El recital será una nueva oportunidad para llevar al escenario el universo de Reset, su álbum debut compuesto por 18 canciones escritas y producidas íntegramente por ella, en el que conviven elementos del pop y el house con una marcada propuesta performática y visual.

Después de haber agotado las entradas para su debut en Niceto Club, MissLupe continúa ampliando su recorrido por distintos escenarios y clubes, tanto en Argentina como en el exterior. Con esta nueva colaboración y su próxima presentación, la artista profundiza una etapa de crecimiento que la posiciona dentro de la nueva escena pop y electrónica local.