Polémica con Juanita Tinelli: el llamativo posteo de su hermano Francisco tras el escándalo
Tras el episodio que tuvo como protagonista a Juanita Tinelli, su hermano se expresó en las redes sociales con un mensaje cargado de emoción y apoyo.
Mientras continúa la repercusión por el episodio que involucró a Juana Tinelli y a su expareja, Bautista Cuiña, el foco también se posó sobre el entorno familiar de la modelo. La joven denunció haber recibido un golpe en el rostro durante una salida nocturna y, a partir de allí, se generó un intenso debate en redes sociales.
En ese contexto, Marcelo Tinelli optó por la cautela. El conductor únicamente dialogó con algunos periodistas de confianza y sostuvo que estaba siguiendo de cerca la situación, aunque prefirió no profundizar sobre el conflicto.
A diferencia de otras oportunidades en las que salió públicamente a defender a su hermana, Francisco Tinelli también eligió no referirse al tema. Sin embargo, sí utilizó sus redes sociales para manifestar su dolor por una tragedia que lo afectó de manera personal: el accidente aéreo ocurrido en Brasil que terminó con la vida del youtuber Gaspi y del realizador argentino Lucas Vignale.
Silencio sobre el caso Juanita Tinelli: el posteo de su hermano Francisco
A través de una historia, Francisco compartió una imagen de la última charla que había mantenido con Vignale mediante WhatsApp.
Según mostró, ambos tenían la intención de reencontrarse pronto en Buenos Aires. Junto a la captura escribió un profundo mensaje de despedida: “Luqui tu sensibilidad habita en mí. El eco de tus palabras recomendándome un libro a la salida del taller. Nuestra mirada calma. Mañana de Buenos Aires soleada, llenos de energía para continuar el día. Un café pendiente que hoy se transformó en un espacio creativo de fuerza, fe y amor hacia el arte interminable”.
Luego completó el homenaje con sentidas palabras: “Gracias por confiar en mí y permitirme ser parte de tu legado. Te abrazo con todo mi amor donde sea que estés”.
De acuerdo con la información difundida, Vignale perdió la vida luego de la colisión entre dos helicópteros que se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos. En una de las aeronaves también viajaban Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quienes fallecieron en el lugar.
Tras el hecho, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil confirmó el inicio de una investigación para establecer si ambas aeronaves contaban con las habilitaciones correspondientes y si estaban realizando transporte irregular de pasajeros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario