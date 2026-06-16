Polémica con Juanita Tinelli: el llamativo posteo de su hermano Francisco tras el escándalo

fran tinelli

Luego completó el homenaje con sentidas palabras: “Gracias por confiar en mí y permitirme ser parte de tu legado. Te abrazo con todo mi amor donde sea que estés”.

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De acuerdo con la información difundida, Vignale perdió la vida luego de la colisión entre dos helicópteros que se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos. En una de las aeronaves también viajaban Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quienes fallecieron en el lugar.

Tras el hecho, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil confirmó el inicio de una investigación para establecer si ambas aeronaves contaban con las habilitaciones correspondientes y si estaban realizando transporte irregular de pasajeros.