El pronóstico de Guillermo Moreno para el gobierno de Javier Milei

"A ellos le dijeron que era Martínez de Hoz. Pero Martínez de Hoz agrandó el Estado, el peronismo no lo enfrenta por lo que hizo por el Estado, sino por lo que hizo con los privados. En ese momento, Fabricaciones Militares trabajaba los tres turnos, no privatizó ninguna empresa del Estado", resaltó.

En este sentido, el economista continuó: "Javier Milei es un anarquista que da la vida por la propiedad privada, eso para él es lo sustantivo del ser, lo diferencia de los animales. Todas las consignas de su campaña son anarcocapitalista, y es un profundo revolucionario, pero de una revolución que no nos gusta".

"Pero a los cuatro días de ganar se hizo pragmático, salió del placard, como se dice, y eso le trae problemas porque tiene tiene muchas contradicciones. La primera se ve en que no le habla a la Asamblea Legislativa, porque la repudia por ser parte del Estado; la segunda es que él dijo que cobrar impuestos es robar y ahora tiene que poner a un ladrón que recaudar para él; y, como si esto fuera poco, pone al peor del gobierno de Macri, que es Caputo que le dice cosas que él no entiende", resaltó.

Además, el dirigente peronista le dio la derecha al Presidente electo en su diagnóstico de la economía, a la que calificó como "desastre".

"Va a ser importante que a la asunción vayan un millón de personas, que es o qué el pronosticó, porque el problema de Milei va a estar cuando emerja la verdad. El lunes puede pasar cualquier cosa, los precios todavía no empezaron a estar bravos, recién se están empezando a recalentar", comentó.

Y agregó: "Lo de Milei va a ser breve. El Milei revolucionario murió antes de nacer, porque en este mundo en guerra no hay lugar para un anarquista. Ahora hay que esperar qué hace el Milei pragmático".

"No hay información porque todavía ellos no se pusieron de acuerdo en lo que van a hacer. Si me dan a elegir, prefiero al Milei revolucionario, al Milei - Caputo ya lo conocemos, eso es un cuevero", cerró.

guillermo moreno milei