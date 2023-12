Javier Milei saludó a los militantes y cantó "Panic Show" desde el balcón de Casa Rosada

Una ovación estalló cuando Milei se asomó y lo primero que hizo el jefe de Estado fue entonar las primeras estrofas de "Panic Show", la canción de La Renga que fue su tema de campaña y a la que hizo algunos "retoques" en la letra para apuntar contra "la casta".

milei casa rosada

"En primer lugar deseo darles las gracias a cada uno de ustedes por el cariño manifestado en estas horas de tanta alegría con la llegada al poder de un presidente liberal-libertario. He construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad, eso no me fue gratis pero saben que prefiero una verdad incomoda que una mentira confortable", remarcó el presidente.

En línea con su discurso del mediodía en el Congreso, Milei insistió: "Tengan consciencia de que vamos a empezar la reconstrucción de la Argentina abrazando las ideas de la libertad, vamos a soportar un período de dureza pero vamos a salir adelante".

"Los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista, vamos por una Argentina próspera y liberal. Hagamos nuevamente grande a la Argentina. Que las fuerzas del cielo nos guíen a hacer el mejor gobierno de la historia", agregó el libertario para luego finalizar con su característico "Viva la libertad, carajo".

