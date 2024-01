Javier Milei volvió a apuntar contra el periodismo: esta vez, atacó a María O'Donnell

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1748360012441743409&partner=&hide_thread=false .@odonnellmaria el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que HAS MENTIDO con el objetivo de ensuciar.

"Periodistas" mintiendo... un clásico de la progresía argenta... https://t.co/NXHlsgiNeM — Javier Milei (@JMilei) January 19, 2024

Paralelamente y en la misma imagen, se mostraba un recorte de aire del programa de la periodista en la que el movilero le indicaba que el operativo de regreso incluiría un viaje privado en helicóptero.

".@odonnellmaria el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que HAS MENTIDO con el objetivo de ensuciar. "Periodistas" mintiendo... un clásico de la progresía argenta...", escribió el Presidente siguiendo con su línea de comportamientos violentos hacia periodistas.

La comunicadora, al ver la repercusión del posteo, no dudó en responderle: "En efecto, informamos de manera errada (por fuentes del Aeropuerto) que iba a viajar en helicóptero a Olivos, pero en cuanto supimos que no era así, lo rectificamos en el mismo programa y admitimos el error al aire pocos minutos más tarde, quizás no le hayan pasado ese corte".

Adicionalmente, O'Donnell posteó en su cuenta personal el recorte de la rectificación junto con el texto: "Señor presidente @JMilei aquí podrá escuchar cómo rectificamos e informamos correctamente. Ojalá lo pueda compartir con sus seguidores para que no me sigan insultando. Gracias".