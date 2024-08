La hinchada de Independiente se acordó de Manuel Adorni tras "olvidar" a Diego Maradona

Esto ocurrió el pasado martes, cuando el funcionario comenzó a mencionar a las grandes glorias del fútbol y del arte que son zurdos: "Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Manuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina", comentó el vocero.

Al tratarse del ídolo máximo que tiene nuestro país, la ausencia de Diego Maradona entre las menciones fue notada rápidamente por los periodistas presentes en la sala, tras lo cual hicieron rápidamente la mención correspondiente. Ante esto, Adorni contestó: “¿Quién?”, y ante la insistencia, respondió: “Ah... sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”.

Por esta razón, la hinchada de Independiente desplegó una bandera que citaba lo siguiente: "Dios es zurdo y argentino, Adorni botón y mulo". Cabe destacar que esta reacción es sólo una de las tantas que tuvo el "olvido" del vocero, dado que también se manifestaron al respecto grandes figuras del deporte como el Negro Enrique y Juan Sebastián Verón, al mismo tiempo que -como no podía ser de otra manera- le respondió Dalma Maradona.

Qué dijo Dalma tras el ninguneo de Adorni a Maradona

Y agregó: "Hace un paso de comedia de hacer que se olvida, horriblemente actuado, y cuando le dicen 'Maradona', dice: '¿quién?'. Mirá, te voy a decir una cosa: te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos te hacés el boludo diciendo que no la conocés".

Pero fiel al estilo familiar, la actriz destacó: "Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Es algo que no podés negar. Sí, obviamente, te podés hacer el boludo haciendo un chiste y todo, pero no sé a qué va con esto. La verdad, es un muppet".

"Preguntale a todos los que nombraste, Messi, Ginobilli, Di María y Maravilla Martínez, ¿qué opinan del zurdo que te olvidate? ¿Quién te conoce a vos? Todos los que bardean a mi papá ahora, me hacen reír. Con mi papá vivo esto no lo hace porque se lo come en un pancho. Vos no existís, muppet; mi papá si", concluyó.

